Скрипина (Мордяшева) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипина (Мордяшева) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипин Николай

Мать: Нефёдова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордяшева Елена

Отец ребёнка: Мордяшев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордяшева Инна

Отец ребёнка: Мордяшев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордяшева Людмила

Отец ребёнка: Мордяшев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Марина

Отец ребёнка: Панков Геннадий

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