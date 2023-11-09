Скрипина (Мордяшева) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипин Николай
Мать: Нефёдова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордяшева Елена
Отец ребёнка: Мордяшев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордяшева Инна
Отец ребёнка: Мордяшев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордяшева Людмила
Отец ребёнка: Мордяшев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Марина
Отец ребёнка: Панков Геннадий