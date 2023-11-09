Скрипин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипин Михаил

Мать: Назарова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия

Смерть
25.01.1942
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