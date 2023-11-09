Скрипин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипин Михаил
Мать: Назарова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия
Смерть
25.01.1942