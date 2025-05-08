Козловский Владимир Иванович 27.11.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Козловский Владимир Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.11.1846

умер Неизвестно

Мать
Козловская (Пушкина) Мария Александровна22.09.1819 г.р.
Отец
Козловский Иван Дмитриевич1811 г.р.
Супруги
Козловская (Моравек) Варвара ГуставовнаОколо 1846 г.р.
Дети
Козловская Елена Владимировна03.06.1871 г.р.
Козловский Владимир Владимирович26.07.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1846

Отец: Козловский Иван Дмитриевич

Мать: Козловская (Пушкина) Мария Александровна

Бракосочетание
06.07.1870

Жена: Козловская (Моравек) Варвара Густавовна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
03.06.1871

Дочь: Козловская Елена Владимировна

Мать ребёнка: Козловская (Моравек) Варвара Густавовна

Рождение ребёнка
26.07.1873

Сын: Козловский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Козловская (Моравек) Варвара Густавовна

Смерть
Неизвестно

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