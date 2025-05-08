Козловский Владимир Иванович
мужской, родился 27.11.1846
умер Неизвестно
МатьКозловская (Пушкина) Мария Александровна22.09.1819 г.р.
ОтецКозловский Иван Дмитриевич1811 г.р.
Супруги
Козловская (Моравек) Варвара ГуставовнаОколо 1846 г.р.
Дети
Козловская Елена Владимировна03.06.1871 г.р.
Козловский Владимир Владимирович26.07.1873 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1846
Бракосочетание
06.07.1870
Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.06.1871
Дочь: Козловская Елена Владимировна
Мать ребёнка: Козловская (Моравек) Варвара Густавовна
Рождение ребёнка
26.07.1873
Сын: Козловский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Козловская (Моравек) Варвара Густавовна
Смерть
Неизвестно