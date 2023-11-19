Рубцова (Поворина) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Поворина) Дарья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 или 1841

Дата смерти

11.11.1869

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 или 1841

Отец: Поворин (Ажначкин) Петр Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Рубцов Парфений Филимонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1862

Дочь: Рубцова (Рубцова) Татьяна Парфеновна

Отец ребёнка: Рубцов Парфений Филимонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1864

Дочь: Рубцова (Рубцова) Евдокия Парфеновна

Отец ребёнка: Рубцов Парфений Филимонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1865

Дочь: Рубцова (Рубцова) Надежда Парфеновна

Отец ребёнка: Рубцов Парфений Филимонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1867

Дочь: Рубцова (Рубцова) Матрона Парфеновна

Отец ребёнка: Рубцов Парфений Филимонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
11.11.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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