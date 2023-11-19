Рубцова (Поворина) Дарья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 или 1841
Дата смерти11.11.1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 или 1841
Отец: Поворин (Ажначкин) Петр Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1860
Рождение ребёнка
08.01.1862
Дочь: Рубцова (Рубцова) Татьяна Парфеновна
Отец ребёнка: Рубцов Парфений Филимонович
Рождение ребёнка
26.02.1864
Дочь: Рубцова (Рубцова) Евдокия Парфеновна
Отец ребёнка: Рубцов Парфений Филимонович
Рождение ребёнка
19.09.1865
Дочь: Рубцова (Рубцова) Надежда Парфеновна
Отец ребёнка: Рубцов Парфений Филимонович
Рождение ребёнка
04.11.1867
Дочь: Рубцова (Рубцова) Матрона Парфеновна
Отец ребёнка: Рубцов Парфений Филимонович
Смерть
11.11.1869