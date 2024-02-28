Поворин (Ажначкин) Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1821
Рождение ребёнка
1839 или 1841
Дочь: Рубцова Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Зелепукина Феодора Петровна
Рождение ребёнка
02.07.1856
Дочь: Поворина Марина Петровна
Мать ребёнка: Поворина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно