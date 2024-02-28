Поворин (Ажначкин) Петр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поворин (Ажначкин) Петр Афанасьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.06.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1821

Отец: Поворин Афанасий Давидович

Мать: Поворина Матрона Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1839 или 1841

Дочь: Рубцова Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Поворин Филимон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Зелепукина Феодора Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1856

Дочь: Поворина Марина Петровна

Мать ребёнка: Поворина Евдокия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поворина Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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