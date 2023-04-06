Терехов Георгий Иоакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Георгий Иоакимов

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Кузнецова Гликерия Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.12.1868 ст.

Сын: Терехов Даниил Георгиевич

Мать ребёнка: Терехова Анна Тихоновна

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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