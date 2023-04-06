Терехов Георгий Иоакимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Кузнецова Гликерия Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1868 ст.
Сын: Терехов Даниил Георгиевич
Мать ребёнка: Терехова Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терехова Анна Тихоновна
Смерть
Неизвестно