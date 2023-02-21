Терехова Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1868 ст.
Сын: Терехов Даниил Георгиевич
Отец ребёнка: Терехов Георгий Иоакимов
Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно