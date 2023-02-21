Терехова Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Анна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1868 ст.

Сын: Терехов Даниил Георгиевич

Отец ребёнка: Терехов Георгий Иоакимов

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Георгий Иоакимов

Смерть
Неизвестно
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