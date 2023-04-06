Фёдорова (Левашова) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Левашова) Лидия Дмитриевна

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Место рождения

Белая, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.03.1886

Дата смерти

После 1926

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Серикова Наталья Рафаиловна

Отец ребёнка: Фёдоров Рафаил Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1915

Дочь: Жданова Галина Рафаиловна

Отец ребёнка: Фёдоров Рафаил Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1922

Дочь: Афанасьева Елизавета Рафаиловна

Отец ребёнка: Фёдоров Рафаил Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Рафаил Александрович

Смерть
После 1926
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