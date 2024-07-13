Синковский Андрей Трофимович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синковский Андрей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синковская Мария Стахиевна

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Сокольча, Житомирська область
Паномарь
Рождение ребёнка
1849

Сын: Синковский Евфимий Андреевич

Мать ребёнка: Синковская Мария Стахиевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Синковская Иулита Андреевна

Мать ребёнка: Синковская Мария Стахиевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Синковский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Синковская Мария Стахиевна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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