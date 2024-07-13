Синковский Андрей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Паномарь
Рождение ребёнка
1849
Сын: Синковский Евфимий Андреевич
Мать ребёнка: Синковская Мария Стахиевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Синковская Иулита Андреевна
Мать ребёнка: Синковская Мария Стахиевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Синковский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Синковская Мария Стахиевна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно