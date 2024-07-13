Синковская Мария Стахиевна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синковская Мария Стахиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синковский Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Синковский Евфимий Андреевич

Отец ребёнка: Синковский Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Синковская Иулита Андреевна

Отец ребёнка: Синковский Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Синковский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Синковский Андрей Трофимович

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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