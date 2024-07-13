Синковская Мария Стахиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Синковский Евфимий Андреевич
Отец ребёнка: Синковский Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Синковская Иулита Андреевна
Отец ребёнка: Синковский Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Синковский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Синковский Андрей Трофимович
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно