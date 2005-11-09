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Бубнов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

09.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2005

Отец: Бубнов Алексей Эдуардович

Мать: Истомина Наталья Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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