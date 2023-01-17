Истомина Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.2002
Дочь: Бубнова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бубнов Алексей Эдуардович
Рождение ребёнка
09.11.2005
Отец ребёнка: Бубнов Алексей Эдуардович
Рождение ребёнка
10.01.2013
Дочь: Бубнова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бубнов Алексей Эдуардович
Рождение ребёнка
13.12.2018
Дочь: Бубнова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Бубнов Алексей Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно