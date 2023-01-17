Истомина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.2002

Дочь: Бубнова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бубнов Алексей Эдуардович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.2005

Сын: Бубнов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Бубнов Алексей Эдуардович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.2013

Дочь: Бубнова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бубнов Алексей Эдуардович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.2018

Дочь: Бубнова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Бубнов Алексей Эдуардович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Алексей Эдуардович

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