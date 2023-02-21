Зайцева (Пастухова) Арина Васильевна
Место рождениядеревня Кругленькая Каинский уезд Воснесеновская волость Томская губерния
Дата рождения1881
Дата смерти20.12.1959
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
деревня Кругленькая Каинский уезд Воснесеновская волость Томская губерния
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кругленькая Каинский уезд Вознесеновская волость Томская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кругленькая Каинский уезд Вознесеновская волость Томская губерния
Смерть
20.12.1959
Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия