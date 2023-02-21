Зайцева (Пастухова) Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Пастухова) Арина Васильевна

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Место рождения

деревня Кругленькая Каинский уезд Воснесеновская волость Томская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

20.12.1959

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
1881

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

деревня Кругленькая Каинский уезд Воснесеновская волость Томская губерния
Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кругленькая Каинский уезд Вознесеновская волость Томская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кругленькая Каинский уезд Вознесеновская волость Томская губерния
Смерть
20.12.1959
Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
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