Набоков Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНабоков Антон Иванович

Набоков Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

С 1923 по 1925

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
1917

Жена: Зайцева (Пастухова) Ирина (Арина) Васильевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Набоков Николай Антонович

Мать ребёнка: Зайцева (Пастухова) Ирина (Арина) Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Набоков Григорий Антонович

Мать ребёнка: Зайцева (Пастухова) Ирина (Арина) Васильевна

Смерть
С 1923 по 1925

Мы используем куки для улучшения работы сайта.