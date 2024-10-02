Набоков Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиС 1923 по 1925
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
1918
Сын: Набоков Николай Антонович
Мать ребёнка: Зайцева (Пастухова) Ирина (Арина) Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Набоков Григорий Антонович
Мать ребёнка: Зайцева (Пастухова) Ирина (Арина) Васильевна
Смерть
С 1923 по 1925