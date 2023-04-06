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Холопов Сергей Иванов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холопов Иван Алексеев

Мать: Александра Евгеньева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
17.07.1852
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: Мекленбурского полка рядовой Александр Дмитриев Холопов и Паранева Михайлова жена Шадрухина. Таинство совершал священник Иоанн Полянский с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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