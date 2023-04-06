Холопов Сергей Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холопов Иван Алексеев
Мать: Александра Евгеньева
Крещение
17.07.1852
Воспреемники: Мекленбурского полка рядовой Александр Дмитриев Холопов и Паранева Михайлова жена Шадрухина. Таинство совершал священник Иоанн Полянский с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павл... Показать все
Смерть
Неизвестно