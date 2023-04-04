Хайслер (Heisler) Хинда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайслер (Heisler) Хинда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1906

Дочь: Зеленфройнд Seelenfreund Анне

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

New York
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гевирц Gewirtz Кети Ketie

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

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