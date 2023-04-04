Хайслер (Heisler) Хинда
женский, родилась Неизвестно
Дети
Зеленфройнд Seelenfreund (Хайслер) Анне29.09.1906 г.р.
Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети KetieНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie
Отец ребёнка: Хайслер Мойше
Рождение ребёнка
29.09.1906
Дочь: Зеленфройнд Seelenfreund (Хайслер) Анне
Отец ребёнка: Хайслер Мойше
New York