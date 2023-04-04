Хайслер (Heisler) Хинда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Хайслер (Heisler) Хинда

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Зеленфройнд Seelenfreund (Хайслер) Анне29.09.1906 г.р.
Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети KetieНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

Рождение ребёнка
29.09.1906

Дочь: Зеленфройнд Seelenfreund (Хайслер) Анне

Отец ребёнка: Хайслер Мойше

New York

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