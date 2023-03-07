Кедров Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кедрова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кедров Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кедрова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кедрова Лидия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1938