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Кедров Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кедрова Лидия Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кедров Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кедрова Лидия Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кедрова Лидия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1938
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