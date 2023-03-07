Кедрова (Рязанцова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедрова (Рязанцова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Рязанцев Василий Александрович

Мать: Рязанцева Александра Павловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кедров Василий Алексеевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кедров Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кедров Василий Алексеевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедров Василий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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