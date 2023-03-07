Кедрова (Рязанцова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кедров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кедров Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кедров Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно