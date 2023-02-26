Лев (Леонтий) Леонтиев
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1878
Жена: Анна Устинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1881
Дочь: Шматова Анна Леонтиева
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1887
находящийся в полку рядовой
Рождение ребёнка
01.12.1888
Дочь: Федосеенкова Варвара (Львова)
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1891
Сын: Сашкин Тихон (Львов)
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1894
Дочь: Дария Леонова
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1896
Дочь: Анастасия Леонова
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Анастасия Леонова
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1899
Дочь: Наталия Львова
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1902
Сын: Георгий Леонов
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1905
Сын: Максим Леонтиев
Мать ребёнка: Анна Устинова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно