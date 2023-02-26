Лев (Леонтий) Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лев (Леонтий) Леонтиев

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: ?

Мать: ?

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1878

Жена: Анна Устинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1881

Дочь: Шматова Анна Леонтиева

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1887
находящийся в полку рядовой
Рождение ребёнка
01.12.1888

Дочь: Федосеенкова Варвара (Львова)

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1891

Сын: Сашкин Тихон (Львов)

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1894

Дочь: Дария Леонова

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1896

Дочь: Анастасия Леонова

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Анастасия Леонова

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия (Веретье) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1899

Дочь: Наталия Львова

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1902

Сын: Георгий Леонов

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1905

Сын: Максим Леонтиев

Мать ребёнка: Анна Устинова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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