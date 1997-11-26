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Халин Юрий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1926

Дата смерти

26.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1926

Отец: Халин Матвей Степанович

Мать: Халина Анна Алексеевна

Бракосочетание
10.12.1955

Жена: не указана

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халина Елизавета Васильевна

Смерть
26.11.1997
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