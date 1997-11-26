Халин Юрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1926
Дата смерти26.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1926
Отец: Халин Матвей Степанович
Мать: Халина Анна Алексеевна
Бракосочетание
10.12.1955
Жена: не указана
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халина Елизавета Васильевна
Смерть
26.11.1997