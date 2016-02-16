Халина Елизавета Васильевна
Место рожденияАбакша, Шадринский район, Алтайский край
Дата рождения27.09.1926
Дата смерти16.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Абакша, Шадринский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халин Юрий Матвеевич
Смерть
16.02.2016
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми