Халина Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалина Елизавета Васильевна

Халина Елизавета Васильевна

avatar

Место рождения

Абакша, Шадринский район, Алтайский край

Дата рождения

27.09.1926

Дата смерти

16.02.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Абакша, Шадринский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халин Юрий Матвеевич

Смерть
16.02.2016
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close