Накарякова (Казакова) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накарякова (Казакова) Дарья Никитична

Место рождения

Медянского острожку д. Верх Телесу Михины

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Казаков Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накаряков Федор Клементьевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Накаряков Герасим Федорович

Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Курбатова (Накарякова) Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Петунина (Накарякова) Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Накаряков Трофим Федорович

Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кирякова (Накарякова) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич

Смерть
Неизвестно

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