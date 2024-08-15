Накарякова (Казакова) Дарья Никитична
Место рожденияМедянского острожку д. Верх Телесу Михины
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Казаков Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Накаряков Герасим Федорович
Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Курбатова (Накарякова) Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Петунина (Накарякова) Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Накаряков Трофим Федорович
Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кирякова (Накарякова) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Накаряков Федор Клементьевич
Смерть
Неизвестно