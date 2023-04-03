Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Агапия Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Филиппович
Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1877
Сын: Федор Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Филиппович
Смерть
Неизвестно