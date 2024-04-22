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Заозернов Роман Устинович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Жена: Заозернова Неонилла Ивановна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 14 о бракосочетании 26 января 1903 года крестьянина с. Верх-Чиковского Романа Устиновича Заозернова первым браком, 18 лет и девицы Неонилы Ивановны Васильевой, первым браком, 20 лет. Поручит... Показать все
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