Заозернов Роман Устинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Запись № 14 о бракосочетании 26 января 1903 года крестьянина с. Верх-Чиковского Романа Устиновича Заозернова первым браком, 18 лет и девицы Неонилы Ивановны Васильевой, первым браком, 20 лет. Поручит... Показать все