Заозернова (Васильева) Неонилла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заозернова (Васильева) Неонилла Ивановна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Васильев Иван Емельянович

Мать: Васильева Александра Афанасьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке. Предположительно, дочь Ивана Еемельяновича. Во всяком случае, более никто не подходит на роль её отца, исходя из года рождения и отчества. Записи о ... Показать все
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Муж: Заозернов Роман Устинович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 14 о бракосочетании 26 января 1903 года крестьянина с. Верх-Чиковского Романа Устиновича Заозернова первым браком, 18 лет и девицы Неонилы Ивановны Васильевой, первым браком, 20 лет. Поручит... Показать все
Смерть
Неизвестно
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