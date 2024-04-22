Заозернова (Васильева) Неонилла Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1883
Год рождения исходя из возраста в записи о браке. Предположительно, дочь Ивана Еемельяновича. Во всяком случае, более никто не подходит на роль её отца, исходя из года рождения и отчества. Записи о ... Показать все
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Запись № 14 о бракосочетании 26 января 1903 года крестьянина с. Верх-Чиковского Романа Устиновича Заозернова первым браком, 18 лет и девицы Неонилы Ивановны Васильевой, первым браком, 20 лет. Поручит... Показать все
Смерть
Неизвестно