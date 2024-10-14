Антип Петрович 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Антип Петрович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1780

умер Неизвестно

Мать
Марья Кузьмина1755 г.р.
Отец
Петр Тимофеевич1749 г.р.
Супруги
Прасковья Павловна1775 г.р.
Дети
Василий Антипович1794 г.р.
Ананий Антипович1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Петр Тимофеевич

Мать: Марья Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Антипович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ананий Антипович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно

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