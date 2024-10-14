Антип Петрович
мужской, родился 1780
умер Неизвестно
МатьМарья Кузьмина1755 г.р.
ОтецПетр Тимофеевич1749 г.р.
Супруги
Прасковья Павловна1775 г.р.
Дети
Василий Антипович1794 г.р.
Ананий Антипович1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Петр Тимофеевич
Мать: Марья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Антипович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ананий Антипович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно