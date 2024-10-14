Марья Кузьмина 1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Кузьмина

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1755

умерла Неизвестно

Супруги
Петр Тимофеевич1749 г.р.
Дети
Акулина Петровна1770 г.р.
Василий Петрович1771 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Акулина Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рябов Семен Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Захар Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Антип Петрович

Отец ребёнка: Петр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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