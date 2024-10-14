Марья Кузьмина
женский, родилась 1755
умерла Неизвестно
Супруги
Петр Тимофеевич1749 г.р.
Дети
Акулина Петровна1770 г.р.
Василий Петрович1771 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рябов Семен Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Захар Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Антип Петрович
Отец ребёнка: Петр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно