Маракуев (Маракуева (дев.Серебреникова)) Миропия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракуев (Маракуева (дев.Серебреникова)) Миропия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Маракуев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Маракуев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Маракуев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Софья Михайловна

Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маракуев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маракуев Михаил Иванович

Смерть
1839
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