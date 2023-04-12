Маракуев (Маракуева (дев.Серебреникова)) Миропия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Маракуев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Маракуев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Софья Михайловна
Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маракуев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839