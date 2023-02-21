Шарабаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабаров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарабаров Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Шараборова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарабаров Владислав Михайлович

Мать ребёнка: Шараборова Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шараборова Тамара Ивановна

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