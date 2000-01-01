Шараборова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарабаров Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Шарабаров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарабаров Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Шарабаров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарабаров Михаил