Кроха Евфросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти24.02.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1876 ст.
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.
Сын: Кроха Михаил Харлампиевич
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.
Дочь: Довгорук (Кроха) Татьяна Харлампиевна
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
21.12.1884 ст.
Дочь: Лойок (Кроха) Ульяна Харлампиевна
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
08.06.1887 ст.
Дочь: Кроха Феодосия Харлампиевна
Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович
Смерть
24.02.1889 ст.
От чахотки