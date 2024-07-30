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Кроха Евфросинья Ивановна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

24.02.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кроха Харлампий Павлович

Рождение ребёнка
10.07.1876 ст.

Сын: Кроха Пётр Харлампиевич

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.

Сын: Кроха Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.

Дочь: Довгорук (Кроха) Татьяна Харлампиевна

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1884 ст.

Дочь: Лойок (Кроха) Ульяна Харлампиевна

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1887 ст.

Дочь: Кроха Феодосия Харлампиевна

Отец ребёнка: Кроха Харлампий Павлович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
24.02.1889 ст.
Покровское, Чернігівська область
От чахотки

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