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Кроха Пётр Харлампиевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.

Дочь: Кроха Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Кроха Анастасия Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1907 ст.

Сын: Кроха Пётр Петрович

Мать ребёнка: Кроха Анастасия Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроха Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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