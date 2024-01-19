Кроха Пётр Харлампиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.
Дочь: Кроха Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Кроха Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1907 ст.
Сын: Кроха Пётр Петрович
Мать ребёнка: Кроха Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно