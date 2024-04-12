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Перозио Александр Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.08.1852

Дата смерти

21.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
После 1876

Жена: Перозио Александра Федоровна

Рождение ребёнка
13.08.1880

Дочь: Градецкая Мария Александровна

Мать ребёнка: Перозио Александра Федоровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.11.1886

Сын: Перозио Георгий Александрович

Мать ребёнка: Перозио Александра Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.02.1890

Дочь: Морозова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Перозио Александра Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
технический директор Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге
Смерть
21.03.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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