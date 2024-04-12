Перозио Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1852
Дата смерти21.03.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852
Бракосочетание
После 1876
Рождение ребёнка
13.08.1880
Дочь: Градецкая Мария Александровна
Мать ребёнка: Перозио Александра Федоровна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.11.1886
Сын: Перозио Георгий Александрович
Мать ребёнка: Перозио Александра Федоровна
Рождение ребёнка
05.02.1890
Дочь: Морозова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Перозио Александра Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
технический директор Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге
Смерть
21.03.1919