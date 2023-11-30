Перозио (Кобелева (Цирули)) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перозио (Кобелева (Цирули)) Александра Федоровна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

15.07.1856

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1856

Отец: Цирули Егор (Георгий) Ставрович

Мать: Цирули Олимпиада Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
После 1876

Муж: Перозио Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.08.1880

Дочь: Градецкая Мария Александровна

Отец ребёнка: Перозио Александр Николаевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.11.1886

Сын: Перозио Георгий Александрович

Отец ребёнка: Перозио Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.02.1890

Дочь: Морозова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Перозио Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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