Перозио (Кобелева (Цирули)) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.07.1856
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1856
Бракосочетание
После 1876
Рождение ребёнка
13.08.1880
Дочь: Градецкая Мария Александровна
Отец ребёнка: Перозио Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.1886
Сын: Перозио Георгий Александрович
Отец ребёнка: Перозио Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1890
Дочь: Морозова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Перозио Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1897