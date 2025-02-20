Толстая (Рюмшина) Зинаида Александровна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Рюмшина) Зинаида Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1882, Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

умерла Неизвестно

Супруги
Толстой Дмитрий Георгиевич1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
1911

Муж: Толстой Дмитрий Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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