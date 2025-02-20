Толстая (Рюмшина) Зинаида Александровна
женский, родилась 1882, Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
умерла Неизвестно
Супруги
Толстой Дмитрий Георгиевич1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1911
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно