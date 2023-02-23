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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Багрова Марина Преснякова

Отец ребёнка: Пресняков Виктор Федорович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пресняков Михаил Викторович

Отец ребёнка: Пресняков Виктор Федорович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пресняков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Пресняков Виктор Федорович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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