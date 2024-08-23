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Луньков Яков Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.10.1878

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1878

Отец: Луньков Иван Емельянович

Мать: Лунькова Татьяна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
20.10.1878
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1897

Жена: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1898

Дочь: (Лунькова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1900

Дочь: (Лунькова-Лукьянова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1902

Сын: Луньков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Демина (Лунькова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1907

Сын: Луньков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1909

Сын: Луньков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1910

Сын: Луньков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1912

Дочь: (Лунькова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1914

Дочь: (Лунькова) Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1915

Сын: Луньков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1918

Сын: Луньков Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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