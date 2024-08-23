Луньков Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1878
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Лунькова) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Дочь: (Лунькова-Лукьянова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Сын: Луньков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Дочь: Демина (Лунькова) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Сын: Луньков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Сын: Луньков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Дочь: (Лунькова) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Дочь: (Лунькова) Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна