Луньков Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиПосле 05.11.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1869
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Лунькова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1872
Дочь: Сорокина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Лунькова Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 05.11.1869