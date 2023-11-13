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Луньков Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

После 05.11.1869

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1869

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Лунькова Татьяна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Сорокина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Лунькова Татьяна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова Татьяна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.11.1869
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