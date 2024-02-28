Луньков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1910
Дата смерти23.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1910
Отец: Луньков Яков Иванович
Крещение
12.08.1910
Рождение ребёнка
21.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
24.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1973
Похороны
Около 25.11.1973