Луньков Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуньков Иван Яковлевич

Луньков Иван Яковлевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.08.1910

Дата смерти

23.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1910

Отец: Луньков Яков Иванович

Мать: Лунькова Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Ольга Михайловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Ольга Михайловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова Ольга Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.11.1973
Похороны
Около 25.11.1973
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close