(Туманова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Туманов Иван

Мать: Туманова Наталья

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