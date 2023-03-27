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(Туманова) Зинаида Ивановна
(Туманова) Зинаида Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Туманов Иван
1899 г.р.
Мать
Туманова Наталья
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Туманов Иван
Мать:
Туманова Наталья
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