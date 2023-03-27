Туманова Наталья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
10.06.1924
Дочь: Волкова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
25.05.1926
Дочь: Виноградова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Туманов Иван
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Винокурова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Туманов Иван
Смерть
1971