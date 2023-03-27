Туманова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Наталья

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Туманов Иван

Рождение ребёнка
10.06.1924

Дочь: Волкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Туманов Иван

Рождение ребёнка
25.05.1926

Дочь: Виноградова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Туманов Иван

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Винокурова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Туманов Иван

Смерть
1971
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