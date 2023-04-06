Тамарькова (Панкова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамарькова (Панкова) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Панков Алексей Михайлович

Мать: Панкова Мавра Вуколовна

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.05.1899 ст.

Муж: Тамарьков Алексей Васильевич

ГАКО 33-4-365 9 мая 1899 год Жених: Воинка - Василия Петровича Тамарькова сын Алексей, 20 лет, первый брак Невеста: Кросны - Алексея Михайловича Панкова дочь Пелагея, 20 лет, первый брак Поручители: ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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