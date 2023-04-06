Тамарькова (Панкова) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Панков Алексей Михайлович
Мать: Панкова Мавра Вуколовна
Бракосочетание
09.05.1899 ст.
ГАКО 33-4-365 9 мая 1899 год Жених: Воинка - Василия Петровича Тамарькова сын Алексей, 20 лет, первый брак Невеста: Кросны - Алексея Михайловича Панкова дочь Пелагея, 20 лет, первый брак Поручители: ... Показать все
Смерть
Неизвестно