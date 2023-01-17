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Тамарьков Алексей Васильевич

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.05.1899 ст.

Жена: Тамарькова Пелагея Алексеевна

ГАКО 33-4-365 9 мая 1899 год Жених: Воинка - Василия Петровича Тамарькова сын Алексей, 20 лет, первый брак Невеста: Кросны - Алексея Михайловича Панкова дочь Пелагея, 20 лет, первый брак Поручители: ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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