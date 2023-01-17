Тамарьков Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1899 ст.
ГАКО 33-4-365 9 мая 1899 год Жених: Воинка - Василия Петровича Тамарькова сын Алексей, 20 лет, первый брак Невеста: Кросны - Алексея Михайловича Панкова дочь Пелагея, 20 лет, первый брак Поручители: ... Показать все
Смерть
Неизвестно