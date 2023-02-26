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Иван Иванов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1762

Дата смерти

18.03.1808

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Жена

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иван Данилов

Мать: ?

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1793

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Агафия Фёдорова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1795

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Агафия Фёдорова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Фёдорова

Смерть
18.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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