Иван Иванов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1762
Дата смерти18.03.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иван Данилов
Мать: ?
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1793
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Агафия Фёдорова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1795
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Агафия Фёдорова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Фёдорова
Смерть
18.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.