Якшина (Ротаст) Анастасия Георгиевна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Якшина (Ротаст) Анастасия Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1902

умерла Неизвестно

Отец
Ротаст Георгий Петрович1881 г.р.
Мать
Ротаст (Пушкина) Анастасия Александровна1878 г.р.
Супруги
Якшин Михаил МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Якшин Николай Михайлович06.05.1917 г.р.
Якшин Вадим МихайловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ротаст Георгий Петрович

Мать: Ротаст (Пушкина) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшин Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Якшин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якшина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Якшин Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
06.05.1917

Сын: Якшин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Якшин Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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