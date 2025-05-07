Якшина (Ротаст) Анастасия Георгиевна
женский, родилась 1902
умерла Неизвестно
ОтецРотаст Георгий Петрович1881 г.р.
МатьРотаст (Пушкина) Анастасия Александровна1878 г.р.
Супруги
Якшин Михаил МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Якшин Николай Михайлович06.05.1917 г.р.
Якшин Вадим МихайловичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якшин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якшина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Якшин Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1917
Отец ребёнка: Якшин Михаил Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно