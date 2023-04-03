Портных Виталий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1981
Рождение ребёнка
14.11.2004
Сын: Портных Кирилл Витальевич
Мать ребёнка: Портных Анна Александровна
Рождение ребёнка
18.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Портных Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно