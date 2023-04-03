Портных Виталий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных Виталий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1981

Отец: Портных Анатолий Борисович

Мать: Портных Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.2004

Сын: Портных Кирилл Витальевич

Мать ребёнка: Портных Анна Александровна

Рождение ребёнка
18.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Портных Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портных Анна Александровна

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