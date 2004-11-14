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Портных Кирилл Витальевич
Портных Кирилл Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.2004
Пол
Мужской
Отец
Портных Виталий Анатольевич
1981 г.р.
Мать
Портных (Колпакова) Анна Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2004
Отец:
Портных Виталий Анатольевич
Мать:
Портных Анна Александровна
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