Портных Анатолий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1956
Рождение ребёнка
19.10.1978
Дочь: Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Портных Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1981
Сын: Портных Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Портных Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1985
Дочь: Корнилова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Портных Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно