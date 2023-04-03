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Портных Анатолий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1956

Отец: Портных Борис Анатольевич

Мать: Портных Галина Семёновна

Рождение ребёнка
19.10.1978

Дочь: Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Портных Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1981

Сын: Портных Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Портных Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.1985

Дочь: Корнилова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Портных Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портных Светлана Николаевна

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