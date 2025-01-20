Постовалов Семён 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Постовалов Семён

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 1809

умер Неизвестно

Мать
?1785 г.р.
Отец
Постовалов Карп Федоров20.06.1781 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Постовалов Фёдор20.06.1830 г.р.
Постовалов Григорий1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Постовалов Карп Федоров

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
20.06.1830

Сын: Постовалов Фёдор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Постовалов Григорий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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