Постовалов Семён
мужской, родился 1809
умер Неизвестно
Мать?1785 г.р.
ОтецПостовалов Карп Федоров20.06.1781 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Постовалов Фёдор20.06.1830 г.р.
Постовалов Григорий1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Постовалов Карп Федоров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
20.06.1830
Сын: Постовалов Фёдор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Постовалов Григорий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно