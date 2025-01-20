?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Постовалов Семён1809 г.р.
Дети
Постовалов Фёдор20.06.1830 г.р.
Постовалов Григорий1840 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Постовалов Семён
Рождение ребёнка
20.06.1830
Сын: Постовалов Фёдор
Отец ребёнка: Постовалов Семён
Рождение ребёнка
1840
Сын: Постовалов Григорий
Отец ребёнка: Постовалов Семён
Смерть
Неизвестно