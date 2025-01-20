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Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Постовалов Семён1809 г.р.
Дети
Постовалов Фёдор20.06.1830 г.р.
Постовалов Григорий1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постовалов Семён

Рождение ребёнка
20.06.1830

Сын: Постовалов Фёдор

Отец ребёнка: Постовалов Семён

Рождение ребёнка
1840

Сын: Постовалов Григорий

Отец ребёнка: Постовалов Семён

Смерть
Неизвестно

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